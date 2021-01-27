Xiaomi представила новый самоочищающийся робот-пылесос

Все делает сам.

Roidmi – один из брендов Xiaomi – выпустил интересную штуку. Устройство называется Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum.

По сути – это робот-пылесос. Не сказать, что вещь удивительная. Однако у Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum есть классная функция.

Пыль, собранная гаджетом, попадает в специальный отсек. Чистить его вручную не требуется. Новинка автоматически упаковывает мусор в 3-литровый мешок. Взял и выкинул.

Никаких утечек. Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum фильтрует воздух, устраняя неприятные запахи и бактерии.

Имеется встроенный резервуар для воды на 250 мл. Сказанное позволяет производить влажную уборку на площади до 300 квадратных метров.

Ориентируется Roidmi Self-Colleing Robot Vacuum с помощью лидара. Машина сканирует помещения и создает виртуальную карту дома. За построение маршрута отвечает эффективный алгоритм SLAM.

Стоит чудо техники 2999 юаней (примерно $463). Заказы принимаются в интернет-магазине Xiaomi Youpin.

Источник: gizmochina.com

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