Xiaomi представила Poco X3 Pro и Poco F3 в России — цены, старт продаж

Наконец-то!

Сегодня компания Xiaomi представила долгожданные Poco X3 Pro и Poco F3 для российского рынка. Рассказываем о ценах и сроках начала продаж.

Гаджеты получились мощные и недорогие.

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro основан на чипе Snapdragon 860, оснащен 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Селфи-камера тут 20-мегапиксельная. Тыльная камера состоит из четырех датчиков, на 48+8+2+2 Мп. Есть боковой дактилоскопический сканер. Какая батарея? На 5160 мА*ч и с функцией скоростно зарядки мощностью 33 Вт.

Poco X3 Pro стоит у нас от 23 990 рублей. Столько просят за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ обойдется уже в 26 990 рублей. Продажи начинаются 16 апреля. Первые покупатели получат существенную скидку в размере 2000 рублей. Она действует до 22 апреля в официальном онлайн магазине Поко и на Али. 23 апреля девайс начнут продавать в большинстве крупных магазинов.

Работает аппарат на Android 11 плюс MIUI 12.

Poco F3

Нужно что-то покруче? Обратите внимание на Poco F3. Это глобальная версия Redmi K40, китайского бестселлера. Внутри находится чипсет Snapdragon 870. Кроме того, новинка может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Объем ОЗУ равен 6 или 8 ГБ, емкость накопителя составляет 128 или 256 ГБ. Старшая версия обойдется в 35 990 рублей. Младшая оценивается в 32 990 рублей.

Основная камера тройная, с датчиками на 48+8+5 Мп. Фронтальная камера тут на 20 Мп. Есть боковой сканер отпечатков пальцев. Что еще? Аккумулятор на 4520 мА*ч с быстрой зарядкой на 33 Вт (адаптер в комплекте, приятно). Устройство может работать в мобильных сетях 5G, поддерживает стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, оснащено модулем NFC.

Работает на Android 11 + MIUI 12.

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