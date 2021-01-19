Xiaomi представила термостат с умным выключателем

Необычный гибрид.

Новости с фирменной краудфандинговой площадки Xiaomi. Завтра стартует сбор средств на серийное производство MIJIA Screen Display Switch E-billing Control.

Речь о термостате с умным выключателем. Что это значит на практике? Во-первых, он показывает температуру и влажность в комнате. Устройство оснащено соответствующими датчиками.

Также на ЖК-экране отображаются время и дата. Во-вторых, MIJIA Screen Display Switch E-billing Control управляет другими приборами в доме. Начиная с банального включения и выключения света.

Заявлена поддержка всех смарт-продуктов Xiaomi. Кнопками щелкать не обязательно. Команды можно отдавать встроенному голосовому помощнику Xiao AI. Он сделает все остальное.

На этапе краудфандинга за гаджет просят около $15. В открытую продажу новинка поступит за $20.

Источник: gizmochina.com

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