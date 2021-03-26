Xiaomi представила в России несколько крутых новинок

Redmi Note 10 и не только.

Вчера в России состоялось интересное онлайн-мероприятие. Речь об X-Конференции, устроенной Xiaomi. В ее рамках компания анонсировала множество новых гаджетов.

Во-первых, пользователям показали линейку смартфонов Redmi Note 10. Xiaomi утверждает, что это революция в среднем ценовом сегменте. Настолько продвинутые смартфоны раньше продавались дороже.

Особого внимания заслуживает Redmi Note 10 Pro. Его главная фишка – камера с основным датчиком на 108 МП. Отличные снимки гарантируются – даже в условиях плохой освещенности.

Также телефон предлагает процессор Snapdragon 732G и аккумулятор емкостью 5020 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. У обычного Redmi Note 10 характеристики скромнее.

Во-вторых, на X-Конференции дебютировал пылесос Mi Vacuum Cleaner Light. Он беспроводной и очень легкий. При весе в 1,2 килограмма, устройство работает до 45 минут без подзарядки. Достаточно для масштабной уборки.

Кроме того, Mi Vacuum Cleaner Light радует мощностью всасывания и низким уровнем шума.

В третьих, Xiaomi продемонстрировала Mi Smart Compact Projector 2 Pro. Проектор, чья яркость достигает 1300 ANSI люмен. Четкая картинка днем обеспечена.

За звук можно не переживать. Он объемный – благодаря 2 динамикам по 10 Вт каждый.

Что касается российских цен, история следующая. Redmi Note 10 появится в продаже 8 апреля за 17 990 рублей.

Redmi Note 10 Pro обойдется в 28 990 рублей. Заказы начнут приниматься с 30 марта. До 4 апреля – покупатели получат в подарок умный бласлет Mi Smart Band 5.

За Mi Vacuum Cleaner Light придется выложить 8 990 рублей. Стоимость Mi Smart Compact Projector 2 Pro – 69 990 рублей. Об их доступности Xiaomi сообщит позже.

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