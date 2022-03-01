Xiaomi представит серию Redmi Note 11 в России 10 марта в 19:00

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Китайский техногигант Xiaomi заявляет, что проведет официальную презентацию смартфонов серии Redmi Note 11 для российского рынка уже 10 марта. Начнется онлайн-мероприятие в 19:00 МСК.

Какие именно модели линейки Redmi Note 11 будут представлены, не уточняется. А и ведь, как известно, великое множество. На презентации также назовут стоимость устройств и сроки их появления на отечественном рынке.

Также известно, что Сяоми уделит внимание и устройствам умного дома, а также возможностям по их управлению с помощью смартфонов. Будут, разумеется, представлены и новые экосистемные устройства для смарт-жилищ.

В конце мероприятия пройдет розыгрыш. Где смотреть? На Блохе!



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