Xiaomi представит серию Redmi Note 11 в России 10 марта в 19:00
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Китайский техногигант Xiaomi заявляет, что проведет официальную презентацию смартфонов серии Redmi Note 11 для российского рынка уже 10 марта. Начнется онлайн-мероприятие в 19:00 МСК.
Какие именно модели линейки Redmi Note 11 будут представлены, не уточняется. А и ведь, как известно, великое множество. На презентации также назовут стоимость устройств и сроки их появления на отечественном рынке.
Также известно, что Сяоми уделит внимание и устройствам умного дома, а также возможностям по их управлению с помощью смартфонов. Будут, разумеется, представлены и новые экосистемные устройства для смарт-жилищ.
В конце мероприятия пройдет розыгрыш. Где смотреть? На Блохе!
Или в VK.
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