По очень адекватной цене.

Компания Xiaomi представила новый смартфон под брендом Redmi — Redmi K30 Ultra. Аппарат получил флагманские характеристики при удивительно низкой цене — смартфон оценивается дешевле 300 долларов.

Redmi K30 Ultra стал улучшенной версией Redmi K30. Смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей производства компании Samsung с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран имеет минимальные рамки по периметру за счет того, что фронтальная камера с разрешением 20 Мп выдвигается из верхнего торца корпуса.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 1000+, который дополняют 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Объем встроенной памяти составляет 128, 256 или 512 ГБ. Емкость аккумулятора смартфона — 4500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки с мощностью 33 Вт. Все необходимые аксессуары для быстрой зарядки идут в комплекте со смартфоном.

Redmi K30 Ultra имеет систему из четырех тыльных камер: основная 64 Мп (f/1,9), ультраширокоугольная 13 Мп (f/2,4), телефотокамера 5 Мп (f/2,2) и портретная камера с датчиком глубины 2 Мп (f/2,4).

Redmi K30 Ultra выйдет в трех цветах: черном, белом и зеленом. Смартфон начнет продаваться 14 августа по цене 1 999 юаней (около 21 тысячи рублей) за базовую версию с 6/128 ГБ памяти.

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