Xiaomi придумала «суперобои». Чем ответит Apple в iOS 14?

Ответ будет.

Apple и Xiaomi словно сговорились. Большое внимание в грядущих программных продуктах обеих компаний будет уделено обоям. В iOS 14 произойдет первая в истории прошивки переработка раздела с обоями. А в уже анонсированной MIUI 12 появятся «суперобои», впечатлившие многих пользователей. Не планирует ли Apple что-то подобное в iOS 14?

«Суперобои» — что это

Что вообще такое «суперобои» от Xiaomi. Это особые анимированные обои, которые эффектно изменяются при разблокировке смартфона.

Например, одна из разработанных Xiaomi «суперобоин» показывает планету Марс издалека. Когда же пользователь снимает блокировку с iPhone, происходит эффектное приближение к поверхности планеты.

Xiaomi создала несколько таких «суперобоев», которые стали доступны в бета-версии MIUI 12. Их уже портировали для других Android-смартфонов. Как их установить мы рассказывали тут.

Что будет с обоями в iOS 14?

Еще раньше стало известно, что обои ждут большие изменения в iOS 14. Утекшие в интернет скриншоты из iOS 14 показали, что раздел «Обои» в настройках iPhone будет впервые полностью переработан.

Все обои будут распределены по тематическим категориям. За распределение ответит машинное обучение. Алгоритм определит, что изображено на картинках, после чего организует их по папочкам. Таким образом, прямо в настройках iPhone появятся категории с разными обоями, в том числе импортированными из сторонних приложений.

Сами обои тоже изменятся. Пользователи смогут изменять внешний вид обоев, применяя к ним различные эффекты. В коде iOS 14 нашли упоминания эффектов размытия, затемнения, наложения градиента и другие.

Ни о каких анимационных обоях в iOS 14 из утечек пока неизвестно. Тем не менее, учитывая, что Apple взялась за долгожданное обновление обоев на iPhone, их вполне можно ожидать. По крайней мере, появление анимационных обоев нового типа станет логичным для прошивки iOS 14, направленной в первую очередь на оптимизацию и повышение стабильности.

Источник: Bloha.ru.

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