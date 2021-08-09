Xiaomi привезла в России беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro за 7500 рублей

Интересное предложение.

Компания Xiaomi рапортует о выходе на наш рынок беспроводных наушников Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Стоит новинка всего 7,5 тысяч рублей. За эти деньги — подарок! Да, без шуток. Тут есть даже активный шумодав, как у куда более дорогих моделей.

Наушники получили три микрофона, они как раз и отвечают за систему активного шумоподавления. Работает она и при разговоре, и при прослушивании музыки.

Также имеется прозрачный режим, когда фоновые звуки продолжают улавливаться, чтобы пользователь был начеку во время прогулок. Все-таки в современных городах загруженный траффик, всегда нужно быть внимательным.

Xiaomi включила поддержку кодека LHDC. Он куда лучше, чем SBC и AAC, так как передает больше деталей.

Вместе с зарядным чехлом наушники способны проработать до 30 часов. Есть поддержка быстрой зарядки. 10 минут заряда и можете слушать музыку 1,5 часа! Наконец, чехол Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro поддерживает беспроводную зарядку по стандартну Qi.

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