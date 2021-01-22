Xiaomi продала более миллиона Mi 11 за три недели

Конкурентам на зависть.

Анонс Mi 11 состоялся около месяца назад. Пользуется ли флагман Xiaomi популярностью? Вне всякого сомнения.

Xiaomi раскрыла официальные данные по продажам. Поклонники приобрели порядка миллиона Mi 11 за 21 день. Результат впечатляющий (особенно с учетом минимальной цены в $611).

Mi 11 – первый в мире смартфон на базе чипа Snapdragon 888. Речь о новейшей топовой платформе Qualcomm. Жаловаться на тормоза не придется.

Также устройство привлекает подэкранным сканером отпечатков, 2K-дисплеем, встроенным пульсометром и операционной системой Android 11 из коробки. Это лишь малая часть плюсов.

Впрочем, может появиться телефон получше. Сейчас Xiaomi готовится к дебюту Mi 11 Pro. Модель будет представлена после Китайского Нового года.

Источник: gizmochina.com

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