Xiaomi продала более полумиллиона Mi 11 за 5 минут

Флагман нарасхват.

Xiaomi представила Mi 11 еще в декабре 2020-го. В продажу он поступил 1 января. Первая партия была раскуплена примерно за 5 минут.

Сколько всего смартфонов удалось продать? До сих пор Xiaomi хранила секрет. Недавно она сообщила лишь о доходе в 1,5 миллиарда юаней. Многие предположили, что компания реализовала 350 тысяч Mi 11 (с учетом их средней цены).

На деле результат круче. Xiaomi, наконец, озвучила официальные цифры. Как выяснилось – поклонники гиганта из Поднебесной купили порядка полумиллиона Mi 11. На радость китайским разработчикам.

По этому поводу Xiaomi устроила праздничную вечеринку. На ней присутствовали топ-менеджеры, отметившие событие тортиком с надписью “500 000”. Интересно, они повторят мероприятие, когда покорят планку в миллион?

Большинство заказов пришлось на модель с зарядным адаптером в комплекте. Версия Green Edition – без упомянутого аксессуара – популярности не снискала. Таких телефонов приобрело только 20 тысяч человек.

Источник: gizmochina.com

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