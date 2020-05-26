Xiaomi Redmi 10X вышел. Соотношение «цена-качество» зашкаливает

Удивительный смартфон за свои деньги.

Компания Xiaomi представила Redmi 10X — долгожданный среднебюджетный смартфон. Модель стала первой, оснащенной новым процессором MediaTek Dimensity 820 с интегрированным 5G-модемом.

Redmi 10X оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и узкими рамками по периметру. Верхняя рамка экрана не исчезла полностью — от нее остался небольшой каплевидный вырез. Максимальная яркость дисплея составляет рекордные для линейки 800 кд/м².

За производительность смартфона отвечает система на новейшем процессоре среднего уровня MediaTek Dimensity 820. Объем оперативной памяти смартфона составляет 6 или 8 ГБ, встроенной — 64, 128 или 256 ГБ в зависимости от конфигурации.

Redmi 10X располагает четверной тыльной камерой. Разрешение основного модуля — 48 Мп, широкоугольного — 8 Мп, макрокамеры — 2 Мп. Камеры дополняет ToF-датчик с разрешением 2 Мп. Он отвечает за определение глубины сцены при съемке.

Емкость аккумулятора Redmi 10X равна 4520 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки с мощностью 22,5 Вт. На смартфоне предустановлена операционная система Android 10 с программной оболочкой MIUI 12.

Выход Redmi 10X состоится по меньшей мере в конце июня. Цена смартфона составит от 1599 юаней (около 16 тысяч рублей).

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