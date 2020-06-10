Четыре камеры и очень емкий аккумулятор!

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 9. Как и прогнозировалось, новинка получила емкий аккумулятор, впервые для линейки поддержку NFC и традиционно низкую цену. Подробнее о Redmi 9 рассказали в этом материале.

Redmi 9 оснащен 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD. Экран имеет узкие рамки по периметру. От верхней рамки остался только небольшой каплевидный вырез, на котором располагается фронтальная камера.

За производительность Redmi 9 отвечает процессор MediaTek Helio G80. Объем оперативной памяти смартфона составляет 3 или 4 ГБ типа LPDDR4X. Объем встроенного хранилища — 32 или 64 ГБ соответственно.

Смартфон получил аккумулятор со внушительной емкостью 5020 мАч и поддержку быстрой зарядки с мощностью 18 Вт. В Redmi подчеркнули, что в комплекте со смартфоном идет зарядный адаптер мощностью 10 Вт. Это означает, что для наиболее быстрой зарядки Redmi 9 придется докупать более мощное зарядное устройство.

Смартфон располагает системой из четырех тыльных камер. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, широкоугольная — 8 Мп, макрокамера — 5 Мп, датчик глубины для портретных снимков — 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры смартфона — 8 Мп.

Цена Redmi 9 — 139 евро (около 11 тысяч рублей). Сегодня Redmi 9 был официально анонсирован в Испании. Когда состоится российская презентация смартфона на текущий момент неизвестно.

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