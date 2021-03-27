Xiaomi рекомендует приготовить подгузники 29 марта

Крутая будет презентация?

В понедельник – 29 марта – Xiaomi устроит весеннюю конференцию. В ее рамках компания покажет множество новинок.

Поклонников ждет немало впечатляющего. На это намекнул Лу Вейбинг, вице-президент Xiaomi.

Лу Вейбинг, не стесняясь в выражениях, посоветовал приготовить подгузники. Настолько поразительные вещи увидят поклонники.

Предполагается, что мероприятие продлится 3 или 4 часа. Вероятно, нам расскажут об автомобиле Xiaomi, фирменном процессоре, ноутбуке Mi Notebook Pro, браслете Mi Band 6 и планшете Mi Pad 5.

Также могут дебютировать смартфоны Mi MIX, Mi 11 Youth Edition, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.

Источник: mydrivers.com

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