Xiaomi скоро перевернёт рынок мобильной фотографии – они придумали особые выдвигающиеся объетивы

Ожидаем фотореволюцию из Китая.

У Xiaomi и без того отличные камеры. Они же топ за свои деньги. Но сейчас у китайского гиганта появился шанс перевернуть мир мобильной фотографии и полностью уничтожить рынок фотокамер. Как? Узнаете в этой статье. Поехали!

Скажу сразу: это перспективная разработка и в серию она пока не идёт. Но это только пока.

Суть всего проекта не так уж и замысловата. Подобное уже делала Samsung в своих Galaxy S4 Zoom и Galaxy K Zoom. Корейцы сделали хорошую попытку, чтобы перевернуть рынок, но то был 2013-ый. Фотокамеры были ещё очень популярны, а смарты у Самсунга выходили толщенными. Поэтому линейку пришлось свернуть.

Теперь сама Xiaomi. Они решили разработать даже не один выдвижной объектив, а сразу несколько:

Два объектива с широкой диафрагмой в 120 и 125 мм.

Телеобъектив с фокусным расстоянием 50 мм.

Конечно, это будет прорыв. Съёмка макро и портретов выйдет на новый уровень. А ещё тогда спинки наших смартфонов снова станут ровными.

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