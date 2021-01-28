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Xiaomi скоро выпустит флагман с быстрой зарядкой на 200 Вт

28 Янв, 2021

Xiaomi скоро выпустит флагман с быстрой зарядкой на 200 Вт

Вероятно, это Mi 11 Pro.

Быстрая зарядка мощностью 30 Вт? Вчерашний день. Уже есть смартфоны с адаптерами питания на 120 Вт. Дальше – больше.

Китайские инсайдеры узнали о ближайших планах Xiaomi. Гигант из Поднебесной готовит к релизу новый флагман. Название устройства скрывается, но речь точно о Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro

Гаджету приписывают 200-ваттную зарядку. Звучит впечатляюще. Впрочем, без нюансов не обошлось. Имеется в виду суммарная мощность всех типов “подпитки” – проводной, беспроводной и обратной беспроводной.

185 Вт предлагал и Mi 10 Ultra. Однако “на кабель” приходилось лишь 120 Вт. Очевидно, что с Mi 11 Pro будет тоже самое. Бурно аплодировать числу в 200 Вт рано.

Mi 11 Pro должны представить в феврале текущего года. Тогда и поймем, насколько утечки верны.

Источник: gizmochina.com

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