Xiaomi Smart Band 7: дата выхода, цена, характеристики
Рассказываем, что знаем.
Xiaomi Mi Smart Band 6 пользуется в России огромной популярностью. Очевидно, что наследник, Smart Band 7 (уже без Mi), окажется не менее востребованным на рынке. Что известно?
Расскажем.
Цена
Очевидно, что такая же, как и на Mi Smart Band 6. В РФ? 4-5 тысяч рублей (если с валютой ничего катастрофического не случится).
Дата выхода
Март или апрель 2022 года.
Характеристики
- SoC: неизвестно
- Дисплей: 1,6 дюйма, 156 ppi, 486 х 152 пикселя, функция Всегда включенного дисплея (AOD, Always-On Display)
- Функции: десятки режимом тренировок, Smart Alarm (умный будильник, будит в фазе быстрого сна, так проще проснуться), SpO2, ЧСС
- Аккумулятор: больше, чем у Mi Smart Band 6, но автономность не изменится, 15 дней
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