Xiaomi Smart Band 7: дата выхода, цена, характеристики

Рассказываем, что знаем.

Xiaomi Mi Smart Band 6 пользуется в России огромной популярностью. Очевидно, что наследник, Smart Band 7 (уже без Mi), окажется не менее востребованным на рынке. Что известно?

Расскажем.

Цена

Очевидно, что такая же, как и на Mi Smart Band 6. В РФ? 4-5 тысяч рублей (если с валютой ничего катастрофического не случится).

Дата выхода

Март или апрель 2022 года.

Характеристики

SoC: неизвестно

Дисплей: 1,6 дюйма, 156 ppi, 486 х 152 пикселя, функция Всегда включенного дисплея (AOD, Always-On Display)

Функции: десятки режимом тренировок, Smart Alarm (умный будильник, будит в фазе быстрого сна, так проще проснуться), SpO2, ЧСС

Аккумулятор: больше, чем у Mi Smart Band 6, но автономность не изменится, 15 дней

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)