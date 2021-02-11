Xiaomi собирается выпустить Mi 10 Ultra на Snapdragon 870

Второе пришествие.

Новые Mi 11 уже в продаже. Однако Xiaomi не хочет прощаться с серией Mi 10. Свежие утечки свидетельствуют о скором выходе обновленного Mi 10 Ultra.

Прошлогодний Mi 10 Ultra, напомним, был ограничен китайским рынком. Возможно, в ближайшее время смартфон выберется за пределы Поднебесной. В улучшенной комплектации.

На сайте сертификации TENAA засветилось устройство, напоминающее Mi 10 Ultra. Только модель имеет номер M2102J2SC. Также предполагается, что гаджет оснащен процессором Snapdragon 870.

Snapdragon 870 немного интереснее Snapdragon 865, стоящего в оригинальном Mi 10 Ultra. Что касается других характеристик, достоверной информации нет. Подтверждена лишь быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Ждать анонса долго не придется. Презентация может состояться со дня на день.

Источник: techradar.com

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