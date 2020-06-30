Xiaomi создает более дешевый фитнес-браслет Mi Band 4C

Для тех, кто хочет более бюджетно.

Компания Xiaomi разрабатывает «упрощенную» и более дешевую версию фитнес-браслета Mi Band 4. Согласно свежей утечке, компания готовится к выпуску Mi Band 4C с TFT-дисплеем и традиционно высоким для линейки временем автономной работы.

Информация о Xiaomi Mi Band 4C поступила из обнародованного в интернете буклета с описанием устройства. В нем указывается, что гаджет получит 1,08-дюймовый TFT-экран с защитным закаленным стеклом 2.D и специальным покрытием против отпечатков пальцев.

Время работы устройства без подзарядки составит до 14 дней. Mi Band 4C будет иметь защиту от воды стандарта 5ATM, возможность отслеживания активности при занятии пятью видами спорта и датчик определения пульса. При отключении автоматического определения пульса по расписанию время автономной работы Mi Band 4C будет увеличиваться.

В Xiaomi не уточнили, когда устройство будет выпущено. В буклете указывается, что гаджет выйдет «скоро». Вероятнее всего, устройство поступит в продажу под брендом Redmi, на что ранее указала серия утечек. Как итог, Redmi Band 4C может получить официальное название Redmi Band.

Источник: Drive.

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