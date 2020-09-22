Xiaomi создает первый в своей экосистеме автомобиль

И он действительно «эко».

Компания Xiaomi, выпускающая продукцию от термосов до самокатов и телефонов, все-таки решила попробовать себя на новом рынке. Про новый автомобиль компании известно не так много. Baojun E300 представитель городских электрокаров с небольшими габаритами. Рассчитана такая машинка на 3 человек.

Длина автомобиля около 2,5 метров, а мощность около 40 лошадиных сил. Аккумулятор рассчитан на 300 километров, так что путешествовать по России не поедешь, но недельку до офиса кататься хватит. Приблизительная цена от 9,5 тысяч долларов. 26 сентября в Пекинском автосалоне должны рассказать больше про новинку компании.

Создатели автомобиля полностью уверены: будущее за экомобилями, а значит, они выбрали верную нишу для развития. Ведь главные принципы этого авто: забота об окружающей среде, компактность и тандем с устройствами Xiaomi.

Думаете, лет через пять все пересядем на электрокары?

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