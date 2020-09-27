Xiaomi создал фирменный магазин на колесах

Теперь еще ближе к покупателю.

Любая компания хочет быть максимально приближена к своей аудитории. То есть Сбермаркет в России пустил рекламу на рюкзаках прохожих, а компания Xiaomi запускает свой транспорт, чтобы любой желающий мог купить себе продукцию Xiaomi хоть по дороге на работу.

В первую очередь это касается Индии, где и был запущен стартап. Немало сельских местностей и маленьких городков лишены официального магазина и расположены далеко от Нью-дели. Но опять же открывать в таких местах MiStore не самое выгодное решение, поэтому индийское представительство Xiaomi запускает Mi Store on Wheels, который будет приезжает в маленькие города и поселения и предлагать жителям продукцию Xiaomi.

Компания утверждает, что такая инициатива «сотрет границы между онлайн и офлайн торговлей».

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)