Xiaomi стала крупнейшим китайским брендом смартфонов в мире
Случилось это в феврале.
Санкции США против Huawei произвели неожиданный эффект. Другие компании из Поднебесной укрепили свое положение.
Аналитики Counterpoint Research выпустили интересный отчет. Оказывается, что в феврале Xiaomi стала крупнейшим китайским брендом смартфонов в мире.
Xiaomi контролирует 13% данного рынка. В глобальном масштабе она уступает лишь Samsung и Apple. На их счету – 20% и 17% соответственно.
Для сравнения – доля Huawei не превышает 4%. К сожалению, о других производителях Counterpoint Research умалчивает.
Поздравляем Xiaomi с очередным достижением. Так держать!
Источник: gizmochina.com
Читайте также:
- Опять складка на экране? Рассказываем, каким получился первый складной смартфон Xiaomi
- 5 главных новинок с презентации Xiaomi — Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi Mix, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro и Mi Band 6
- Xiaomi Mi Band 6 уже продается в Европе. Раскрыта цена
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.