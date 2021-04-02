Случилось это в феврале.

Санкции США против Huawei произвели неожиданный эффект. Другие компании из Поднебесной укрепили свое положение.

Аналитики Counterpoint Research выпустили интересный отчет. Оказывается, что в феврале Xiaomi стала крупнейшим китайским брендом смартфонов в мире.

Xiaomi контролирует 13% данного рынка. В глобальном масштабе она уступает лишь Samsung и Apple. На их счету – 20% и 17% соответственно.

Для сравнения – доля Huawei не превышает 4%. К сожалению, о других производителях Counterpoint Research умалчивает.

Поздравляем Xiaomi с очередным достижением. Так держать!

Источник: gizmochina.com

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