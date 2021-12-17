Xiaomi станет партнером российской премьеры “Человек-паук: Нет пути домой”

Фильм стоящий!

Глобальный технологический лидер, компания Xiaomi, сообщает о партнерстве с киностудией Sony, в рамках которого состоится российская премьера нового блокбастера “Человек-паук: Нет пути домой”. Легендарная кинокомпания поделится c российскими фанатами продолжением культовой саги, в то время как серия Redmi Note в очередной раз подтвердит статус супергероя среднего сегмента смартфонов.

Празднуя возвращение Человека-паука, компания Xiaomi устраивает специальную акцию, где участвуют три продукта, каждый из которых обладает собственной сверхспособностью. В частности, Redmi Note 10 Pro перевернул представление о фотовозможностях среднего сегмента, впервые в истории серии предложив пользователям 108-мегапиксельную камеру. Redmi Note 10S своим примером доказал, что AMOLED-дисплей заслуживает место не только во флагманском, но и в среднебюджетном ценовом сегменте. Наконец, Mi Watch открыли для пользователей новую вселенную автономности, предлагая до 16 суток работы на одном заряде при полноценной функциональности умных часов.

Российская премьера фильма “Человек-паук: Нет пути домой” состоится 15 декабря, и в этот же день стартует акция в официальной рознице Xiaomi. Если приобрести Redmi Note 10 Pro + Mi Watch или Redmi Note 10S + Mi Watch в период с 15 декабря по 9 января, можно будет получить в подарок уникальный стикерпак, посвященный фильму. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте Mi.com.

В честь российской премьеры фильма онлайн-магазин Mi.com также предлагает специальную акцию “Паутина скидок”, в рамках которой популярные смартфоны Xiaomi будут предложены по существенно сниженным ценам и дополнены ценными подарками. Ознакомиться с предложениями можно на официальной странице акции.

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