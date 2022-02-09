Xiaomi тизерит Redmi K50 Gaming Edition — мощный и холодный флагман, премьера 16 февраля

Идеальный смартфон для гейминга.

Смартфон будет представлен 16 февраля. Об этом заявил сам Лу Вейбин, глава Xiaomi. Redmi K50 Gaming позиционируется в качестве флагманской модели. Начинка соответствует.

Внутри находится топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Тыльная камера тройная, блок прямоугольный. Форма вспышке весьма необычная, зигзагообразная. Сбоку мы видим кнопку, предназначение которой неизвестно.

Производитель обещает высокую мощность и продвинутую систему охлаждения. Даже под высокой нагрузкой на протяжении многих часов греться устройство не будет.

За автономность отвечает батарея на 4700 мА*ч. А за зарядку 120-ваттный адаптер!

О серии Redmi K50:

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