Xiaomi тизерит Redmi K50 Gaming Edition — мощный и холодный флагман, премьера 16 февраля
Идеальный смартфон для гейминга.
Смартфон будет представлен 16 февраля. Об этом заявил сам Лу Вейбин, глава Xiaomi. Redmi K50 Gaming позиционируется в качестве флагманской модели. Начинка соответствует.
Внутри находится топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Тыльная камера тройная, блок прямоугольный. Форма вспышке весьма необычная, зигзагообразная. Сбоку мы видим кнопку, предназначение которой неизвестно.
Производитель обещает высокую мощность и продвинутую систему охлаждения. Даже под высокой нагрузкой на протяжении многих часов греться устройство не будет.
За автономность отвечает батарея на 4700 мА*ч. А за зарядку 120-ваттный адаптер!
О серии Redmi K50:
- Redmi K50 Gaming — дата выхода, характеристики, цена
- Redmi K50 Pro Plus — дата выхода, характеристики, цена
- Redmi K50 Universe: дата выхода, цена, характеристики
- Redmi K50 Pro — цена в России, характеристики, дата выхода
- Redmi K50 — дата выхода, цена, характеристики, изображения
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.