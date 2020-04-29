Xiaomi уличили в прямом копировании iOS 13

Это заметили все.

Пользователи и блогеры обратили внимание на схожесть новой программной оболочки Xiaomi MIUI 12 с iOS 13. Выяснилось, что разработчики Xiaomi скопировали из iOS 13 «Пункт управления», анимации и интерфейс многих приложений.

Наибольшее сходство между оболочкой MIUI 12 и iOS 13 заключается в «Пункте управления» и анимациях. Переработанный «Пункт управления» в MIUI 12 представляет собой фактически полную копию версии из iOS 13. Дизайнеры Xiaomi лишь изменили расположение элементов в интерфейсе и развернули полоску регулировки громкости.

Новые жесты в MIUI 12, которыми хвасталась Xiaomi на презентации, оказались полной копией жестов iOS 13 для iPhone без кнопки «Домой». Xiaomi полностью скопировала жесты для сворачивания приложений, переключения на другие приложения и другие.

На презентации MIUI 12 представители Xiaomi заявили, что компании впервые удалось добиться такой же анимации, как в iOS. В Xiaomi неоднократно подчеркивали, что вдохновляются продуктами Apple.

Источник: Twitter.

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