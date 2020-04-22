Xiaomi уточнила, лишает ли разблокировка загрузчика гарантии

Пользователям важно знать.

Компания Xiaomi прокомментировала недавнее нашумевшее сообщение в официальном индийском блоге компании о том, что разблокировка загрузчика на смартфонах Xiaomi и Redmi теперь лишает пользователей гарантии. В компании отметили, что прошлое сообщение было неправильно составлено и разблокировка загрузчика, как и прежде, не аннулирует гарантию на смартфоны бренда.

Пользователи лишаются гарантии только в случае, если в процессе разблокировки загрузчика смартфон приходит в негодность, подчеркнули в компании. В остальных случаях операция, как и прежде, разрешена к выполнению пользователями.

Xiaomi является одной из немногих компаний, которые разрешают пользователям выполнять разблокировку загрузчика и устанавливать кастомные прошивки. Согласно опросам среди пользователей на форуме Xiaomi, это является одной из основных причин покупки смартфонов бренда среди опытных пользователей.

Источник: XDA.

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