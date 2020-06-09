Xiaomi возродит линейку смартфонов Mi Mix

И это будет мощно!

Компания Xiaomi приняла решение возродить линейку смартфонов Mi Mix. Согласно последней информации, Xiaomi начала разработку Mi Mix 4, назначив ответственным за создание смартфона новоиспеченного вице-президента компании Яна Чжэ.

В Xiaomi Mi Mix 4 будут реализованы некоторые идеи, заложенные в концептуальном смартфоне Xiaomi Mi Mix Alpha, показанного в прошлом году. Смартфон должен получить гиперболический дисплей без боковых рамок с высокой частотой обновления и камеру с разрешением более 108 Мп. Ожидается, что благодаря гиперболическому дисплею камера в смартфоне будет одновременно являться тыльной и фронтальной.

Анонс Xiaomi Mi Mix 4 может состояться до конца 2020 года. Как подчеркнули источники, точная дата запуска смартфона будет зависеть от конкретных дизайнерских решений, в том числе нового руководителя разработкой устройства.

Источник: MD.

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