Xiaomi временно снизила цены на свои устройства в России

И это хорошо.

Компания Xiaomi сообщила, что временно понизилась стоимость своих гаджетов на территории РФ. Акция продлится до 27 февраля. Она приурочена ко Дню защитника Отечества, который празднуют 23 февраля.

Прекрасной половине человечества на заметку:

Смартфон Рэдми Ноут 10S с AMOLED-панелью, 64-мегапиксельной камерой и 33-ваттной скоростной зарядкой: за 17 тысяч рублей (минус 5 тысяч).

Смартфон Рэдми Ноут 10 Pro с AMOLED-экраном, 108-мегапиксельной камерой и 33-ваттной быстрой зарядкой: за 27,5 тысячи рублей (минус 1,5 тысячи) + камера Ми на 360 градусов в подарок (за символический рубль).

Мощный премиальный планшет Сяоми Pad 5: за 34 тысяч рублей (минус 3 тысячи). Чехол можно купить за 500 рублей вместо 2 тысяч. 27-дюймовый.

Монитор Mi Desktop Monitor: 14 тысяч рублей (минус 5 тысяч).

Другие девайсы на скидках: смартфоны Рэдми 9A, 9C, смарт-часы Рэдми Уотч 2 Лайт, легендарный фитнес браслет Сяоми Ми Смарт Бэнд 6, увлажнитель воздуха 3C от Сяоми, робот-пылесос Сяоми Mi Robot Vacuum-Mop, TWS-наушники Сяоми Mi True Wireless Earphones 2 Pro и прочие девайсы. Ознакомиться с ассортиментом можно тут.

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