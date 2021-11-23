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Xiaomi вслед за Apple решила разрешить пользователям ремонтировать смартфоны самостоятельно

23 Ноя, 2021

Xiaomi вслед за Apple решила разрешить пользователям ремонтировать смартфоны самостоятельно

Хотите чинить смартфоны сами?

Как и Apple, компания Xiaomi сообщила, что запустит программу самостоятельного ремонта смартфонов (и не только). Китайский техногигант начнет продавать детали и инструменты для починки девайсов. Программа получила название We Care.

Когда? Пока информации нет. Но известно, что в качестве пилотного региона выбрана Индия. Точные сроки назовут позже.

Вероятно, Apple задала новый тренд. В скором времени ждем запуска аналогичных программ от других производителей.

А вам, наши читатели, как такая идея? Считаете, что у простых пользователей хватит квалификации, чтобы починить, а не сломать? Или нет?

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