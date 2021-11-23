Xiaomi вслед за Apple решила разрешить пользователям ремонтировать смартфоны самостоятельно
Хотите чинить смартфоны сами?
Как и Apple, компания Xiaomi сообщила, что запустит программу самостоятельного ремонта смартфонов (и не только). Китайский техногигант начнет продавать детали и инструменты для починки девайсов. Программа получила название We Care.
Когда? Пока информации нет. Но известно, что в качестве пилотного региона выбрана Индия. Точные сроки назовут позже.
𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.
For us, it's always been about 𝗬𝗼𝘂
It's been about 𝗬𝗼𝘂𝗿 experience with us.
We've always strived to put 𝗬𝗼𝘂 first.
And now, we're taking things a notch higher, just for 𝗬𝗼𝘂.
𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.
Stay tuned! pic.twitter.com/dBkTbT9o9q
— Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 23, 2021
Вероятно, Apple задала новый тренд. В скором времени ждем запуска аналогичных программ от других производителей.
А вам, наши читатели, как такая идея? Считаете, что у простых пользователей хватит квалификации, чтобы починить, а не сломать? Или нет?
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