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Xiaomi выпустила недорогие игровые ноутбуки под брендом Redmi

14 Авг, 2020

Xiaomi выпустила недорогие игровые ноутбуки под брендом Redmi

Мощь за адекватные деньги.

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi выпустил новую серию игровых ноутбуков Redmi G. В линейке три модели, у каждой из которых 16,1-дюймовый экран с узкими рамками и частотой обновления до 120 Гц. Цена ноутбуков из серии Redmi G начинается от 5 299 юаней (около 56 тысяч рублей).

Базовая версия игрового ноутбука Redmi G имеет дисплей с частотой обновления 60 Гц, процессор Intel Core i5-10200H, видеокарту GeForce GTX 1650, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 и NVMe SSD объемом 512 ГБ.

Средняя модель оснащена процессором Intel Core i5-10300H и видеокартой GeForce GTX 1650 Ti, а максимальная — чипом Intel Core i7 и видеокартой GeForce GTX 1650Ti. Обе модели располагают экраном с частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ ОЗУ DDR4-2933 и NVMe SSD на 512 ГБ.

Все три ноутбука располагают парой динамиков мощностью по 2 Вт.

Ноутбуки из серии Redmi G будут запущены в продажу в августе. Первоначально новинки начнут продаваться в Китае. Цена базовой модели — 5 299 юаней (около 56 тысяч рублей), средней — 6 299 юаней (около 66 тысяч рублей), максимальной — 6 999 юаней (около 74 тысяч рублей).

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