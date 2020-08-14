Xiaomi выпустила недорогие игровые ноутбуки под брендом Redmi

Мощь за адекватные деньги.

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi выпустил новую серию игровых ноутбуков Redmi G. В линейке три модели, у каждой из которых 16,1-дюймовый экран с узкими рамками и частотой обновления до 120 Гц. Цена ноутбуков из серии Redmi G начинается от 5 299 юаней (около 56 тысяч рублей).

Базовая версия игрового ноутбука Redmi G имеет дисплей с частотой обновления 60 Гц, процессор Intel Core i5-10200H, видеокарту GeForce GTX 1650, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 и NVMe SSD объемом 512 ГБ.

Средняя модель оснащена процессором Intel Core i5-10300H и видеокартой GeForce GTX 1650 Ti, а максимальная — чипом Intel Core i7 и видеокартой GeForce GTX 1650Ti. Обе модели располагают экраном с частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ ОЗУ DDR4-2933 и NVMe SSD на 512 ГБ.

Все три ноутбука располагают парой динамиков мощностью по 2 Вт.

Ноутбуки из серии Redmi G будут запущены в продажу в августе. Первоначально новинки начнут продаваться в Китае. Цена базовой модели — 5 299 юаней (около 56 тысяч рублей), средней — 6 299 юаней (около 66 тысяч рублей), максимальной — 6 999 юаней (около 74 тысяч рублей).

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