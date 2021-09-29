Xiaomi выпустила новый аэрогриль Mi Smart Air Fryer 3.5L

Недорогой и умный.

Xiaomi сообщила о старте продаж смарт-аэрогриля Mi Smart Air Fryer 3.5L в России. Новинка оценивается всего в 8 тысяч рублей.

Mi Smart Air Fryer 3.5L прекрасно подойдет для тех, кто следит за своим питанием и старается готовить пищу так, чтобы не навредить здоровью. Дело в том, что умный аэрогриль разогревает пищу за счет циркуляции горячего воздуха. Масло использовать можно, но не обязательно.

Температурный разброс велик, от до 40 до 200 градусов. Таким образом, аэрогриль можно использовать как для жарки и разморозки продуктов, так и для выпечки. И много чего еще.

Благодаря смарт-функциям можно распланировать питание на сутки. Также в приложении Mi Home пользователи найдут более сотни рецептов для аэрогриля. Управлять устройством можно удаленно с помощью голосового помощника. Наконец, о готовности пищи сигнализирует информация на OLED-дисплее.

Приобрести устройство можно на сайте Mi.Com.

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