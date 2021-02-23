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Xiaomi выпустила портативный аккумулятор для iPhone

23 Фев, 2021

Xiaomi выпустила портативный аккумулятор для iPhone

C поддержкой быстрой зарядки Apple.

У Xiaomi есть собственная платформа коллективного финансирования. Называется Youpin. На ней компания часто анонсирует интересные новинки.

На этот раз Xiaomi представила портативный аккумулятор на 10 000 мАч. Речь о модели Idmix P10 Pro с разъемом Lightning. Батарея идеально подходит для iPhone 12.

Xiaomi Idmix P10 Pro

Приятный бонус – кабель Lightning в комплекте. Что круто, Idmix P10 Pro поддерживает “яблочную” быструю зарядку на 20 Вт. Power Bank от Xiaomi оживляет iPhone 12 на 50% за полчаса.

Для других смартфонов Idmix P10 Pro тоже годится – благодаря порту USB-C. Также заявлена совместимость с технологией Huawei SCP.

Lightning

К аккумулятору можно подключить 2 телефона одновременно. Следить за оставшимся зарядом помогает небольшой экран на корпусе.

Просят за чудо техники $29.

Источник: gizmochina.com

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