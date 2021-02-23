Xiaomi выпустила портативный аккумулятор для iPhone
C поддержкой быстрой зарядки Apple.
У Xiaomi есть собственная платформа коллективного финансирования. Называется Youpin. На ней компания часто анонсирует интересные новинки.
На этот раз Xiaomi представила портативный аккумулятор на 10 000 мАч. Речь о модели Idmix P10 Pro с разъемом Lightning. Батарея идеально подходит для iPhone 12.
Приятный бонус – кабель Lightning в комплекте. Что круто, Idmix P10 Pro поддерживает “яблочную” быструю зарядку на 20 Вт. Power Bank от Xiaomi оживляет iPhone 12 на 50% за полчаса.
Для других смартфонов Idmix P10 Pro тоже годится – благодаря порту USB-C. Также заявлена совместимость с технологией Huawei SCP.
К аккумулятору можно подключить 2 телефона одновременно. Следить за оставшимся зарядом помогает небольшой экран на корпусе.
Просят за чудо техники $29.
Источник: gizmochina.com
Читайте также:
- Айфон не заряжается до 100%: что делать? 6 советов
- Xiaomi запатентовала технологию, определяющую вздутие аккумулятора
- Mophie – “беспроводной” аккумулятор, который крепится на заднюю часть iPhone
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.