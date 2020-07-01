Xiaomi выпустила «умную» колонку всего за 500 рублей

«Умная» малютка.

Компания Xiaomi запустила продажи смарт-колонки XiaoAI Portable Speaker с поддержкой голосового помощника XiaoAI. Устройство имеет компактные габариты — оно помещается даже в карман джинс. По словам Xiaomi, устройство предназначено для прослушивания музыки и выполнения задач через «умного» помощника в небольших комнатах.

Встроенный голосовой помощник позволяет использовать ряд полезных функций. Ассистент поможет с управлением воспроизведением, выбором музыки, установкой таймеров и будильников и другими задачами. Примечательно, что если подключить колонку ко смартфону по Bluetooth, то через нее становится возможным управлять другими голосовыми помощниками, включая Siri.

Время работы колонки без подзарядки составляет до шести часов, что является весьма большим показателем при условии компактных габаритов устройства.

С сегодняшнего дня Xiaomi запустила продажи новой колонки в Китае по цене 49 юаней (около 500 рублей). В ближайшие недели устройство появится на AliExpress у реселлеров техники Xiaomi.

Источник: Xiaomi.

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