Xiaomi выпустила «умный» кошачий лоток

Оригинально, но дорого.

Компания Xiaomi отличилась очередной оригинальной и технологичной новинкой. Xiaomi выпустила «умный» кошачий туалет Catlink Lite с системой автоматической очистки и функцией отслеживания оставшегося наполнителя.

«Умный» лоток препятствует распространению неприятных запахов в помещении. Внутри лотка установлены датчики, отвечающие за запуск автоматической очистки. Если сенсоры определяют, что питомец не находится в лотке, запускается процедура очистки.

По умолчанию очистка автоматически активируется сразу после того, как питомец покидает туалет. Однако у пользователей есть возможность настроить запланированную очистку лотка по времени. Габариты «умного» лотка — 60×71×58 см. По словам представителей Xiaomi, лоток подойдет для большинства взрослых кошек.

Цена устройства по предзаказу — 999 юаней (около 10 тысяч рублей). Когда Catlink Lite поступит в розничную продажу, его стоимость поднимется до 1699 юаней (около 16 тысяч рублей).

Источник: PM.

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