Xiaomi выпустит конкурента Apple iPad начального уровня

На радость поклонникам Android.

Флагманский планшет не по карману? Это не повод связываться с откровенно бюджетными моделями. Обратите внимание на что-нибудь среднее.

К сожалению, рынок не радует выбором. Из “яблочных” устройств можно взять iPad 10.2 (2020). Но что делать фанатам Android?

Вероятно, следует подождать. Xiaomi заявила, что возрождает линейку своих планшетных компьютеров. Анонс состоится в текущем году.

Xiaomi не занималась “таблетками” несколько лет. Mi Pad 4 и 4 Plus вышли в 2018. С тех пор компания о подобных гаджетах забыла.

Сейчас очень популярны доступные iPad. Покупателей мог бы привлечь Android-аналог – с хорошими характеристиками и невысокой стоимостью.

Нечто такое Xiaomi и должна представить. Увы, спецификации скрываются. Утечек пока нет.

Источник: techradar.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)