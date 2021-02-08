Новости

Xiaomi выпустит конкурента Apple iPad начального уровня

8 Фев, 2021

Xiaomi выпустит конкурента Apple iPad начального уровня

На радость поклонникам Android.

Флагманский планшет не по карману? Это не повод связываться с откровенно бюджетными моделями. Обратите внимание на что-нибудь среднее.

К сожалению, рынок не радует выбором. Из “яблочных” устройств можно взять iPad 10.2 (2020). Но что делать фанатам Android?

Xiaomi Mi Pad 4

Вероятно, следует подождать. Xiaomi заявила, что возрождает линейку своих планшетных компьютеров. Анонс состоится в текущем году.

Xiaomi не занималась “таблетками” несколько лет. Mi Pad 4 и 4 Plus вышли в 2018. С тех пор компания о подобных гаджетах забыла.

Xiaomi Mi Pad 4

Сейчас очень популярны доступные iPad. Покупателей мог бы привлечь Android-аналог – с хорошими характеристиками и невысокой стоимостью.

Нечто такое Xiaomi и должна представить. Увы, спецификации скрываются. Утечек пока нет.

Источник: techradar.com

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий