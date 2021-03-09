Xiaomi выпустит Mi Mix 4 и MIUI 13 вместе

В ближайшие месяцы.

Xiaomi Mi 11 – не самый лучший смартфон компании. На это звание претендует Mi 11 Pro. Однако есть более интересный кандидат.

Речь о долгожданном Mi Mix 4. Судя по утечкам, он круче других новинок Xiaomi. Появились намеки на его дебют в 2021 году.

Подготовка к анонсу уже ведется. Недавно упоминания о Mi Mix 4 обнаружили в коде сайта Xiaomi.

Одним Mi Mix 4 дело не ограничилось. Также на сайте нашлись MIUI 13 и Mi Note 11. Вероятно, гигант из Поднебесной представит их вместе.

Точная дата презентации скрывается. Ясно лишь, что Mi Mix 4 заслуживает внимания. Ему приписывают зарядку общей мощностью 200 Вт. Кроме того, владельцев ждет подэкранная камера.

Рамки вокруг дисплея будут невероятно тонкими. Плюс никаких вырезов. Насколько слухи точны – узнаем до конца 2021.

Источник: igeekphone.com

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