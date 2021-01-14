Xiaomi выпустит новый флагман с беспроводной зарядкой на 80 Вт

Фантастическая мощь.

Xiaomi собирается круто улучшить беспроводную зарядку смартфонов. Недавние Mi 11 и Mi 10 Ultra предлагают только 50 Вт. Вчерашний день. Компания может больше.

Инсайдеры сообщают, что Xiaomi усовершенствовала технологию. Она начала тестирование решения мощностью 80 Вт. Впечатляющий показатель для зарядки без кабеля.

Требуется всего 18 минут, чтобы полностью “оживить” аккумулятор емкостью 4000 мАч. Достаточно наличия специальной подставки.

Долго ждать внедрения не придется. Xiaomi уже создала флагман с такой особенностью. Серийное производство модели стартует в первой половине 2021 года.

Возможно, что речь идет о телефоне Mi 11 Pro. Его обещают представить в феврале. Либо имеется в виду другой гаджет, еще неанонсированный.

Источник: gizmochina.com

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