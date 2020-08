Xiaomi выпустит смартфон с «невидимой» фронтальной камерой в 2021 году

Компания довела технологию до ума.

Xiaomi официально анонсировала подэкранную фронтальную камеру третьего поколения. В компании продемонстрировали смартфон с камерой нового поколения в работе и объявили, что его массовое производство начнется в 2021 году.

В Xiaomi заявили, что компании удалось достичь значительного прогресса в третьем поколении подэкранной фронтальной камеры. Xiaomi применила новую компоновку пикселей, которая пропускает свет без отключения пикселей. Благодаря этому фронтальная камера получает необходимое количество света для создания качественных снимков. При этом, плотность пикселей участка экрана над подэкранной камерой не снижается.

В предыдущих поколениях подэкранной камеры Xiaomi использовала другой подход. Область экрана над фронтальной камерой имела вдвое сниженную плотность по сравнению с остальной площадью дисплея. Только в таком случае экран получал возможность пропускать достаточное количество света.

Big news: Xiaomi announced the third generation of under-screen camera technology. The video below is a special under-screen camera version of the Mi 10 Ultra, which has reached a usable level, which is very exciting. This technology will be mass-produced in early 2021. pic.twitter.com/m8bujC2KCs

— Ice universe (@UniverseIce) August 28, 2020