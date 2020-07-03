Xiaomi выпустит улучшенную версию Mi Band 5

Mi Band 5 Pro на подходе.

Компания Xiaomi разрабатывает улучшенную версию фитнес-браслета Mi Band 5. Согласно свежей утечке, в разработке у Xiaomi находится носимый гаджет нового поколения, который будет выпущен в двух версиях: с NFC и без.

Новая модель Xiaomi Mi Band 5 с поддержкой NFC проходит в Xiaomi под кодовым названием Kongming. Версия устройства без NFC обозначается как Kongming L. Кроме этого, в файлах прошивок для Mi Band 5 обнаружены упоминания названия KongmingPro, что указывает на вероятный выход Xiaomi Mi Band 5 Pro.

Согласно предыдущим сведениям, Xiaomi Mi Band 5 Pro может получить пульсоксиметр для определения степени насыщения крови кислородом. До выхода Mi Band 5 эту особенность прогнозировали «обычной» версии фитнес-браслета. Однако после несколько инсайдеров указали на то, что Xiaomi может реализовать эту опцию только в продвинутой версии Mi Band 5.

О дате выхода Xiaomi Mi Band 5 Pro на текущий момент ничего неизвестно.

Источник: GC.

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