Xiaomi выпустит электромобиль — вероятно, раньше Apple
Как думаете, кто будет первым?
Создание полноценных смарт-мобилей от Xiaomi может начаться уже в ближайшие годы, сообщает глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun). Китайский техногигант инвестировал $1,5 млрд в эту сферу и уже зарегистрировал отдельный бренд Xiaomi EV. Он и займется созданием смарт-мобилей.
Летом Xiaomi активно нанимала сотрудников. Было получено около 20 000 резюме. Из них отобрали 300.
В конце августа состоялось покупка Deepmotion Tech (специализируется на технологиях автономного вождения).
Сроки выхода первой машины не называются. Но очевидно, что Xiaomi в этой сфере опередит Apple.
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