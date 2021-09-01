Xiaomi выпустит электромобиль — вероятно, раньше Apple

Как думаете, кто будет первым?

Создание полноценных смарт-мобилей от Xiaomi может начаться уже в ближайшие годы, сообщает глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun). Китайский техногигант инвестировал $1,5 млрд в эту сферу и уже зарегистрировал отдельный бренд Xiaomi EV. Он и займется созданием смарт-мобилей.

Летом Xiaomi активно нанимала сотрудников. Было получено около 20 000 резюме. Из них отобрали 300.

В конце августа состоялось покупка Deepmotion Tech (специализируется на технологиях автономного вождения).

Сроки выхода первой машины не называются. Но очевидно, что Xiaomi в этой сфере опередит Apple.

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