Xiaomi запатентовала 3D-смартфон

Что за зверь такой?

С эффектом 3D заигрывали многие производители смартфонов. Достаточно вспомнить LG Optimus 3D, HTC Evo 3D и другие модели.

Особо популярными эти устройства не стали. Что не помешало Xiaomi запатентовать свой дизайн подобного гаджета.

Xiaomi подала заявку во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности. Случилось сказанное в январе. На днях патент был одобрен.

Согласно документации – спереди телефон гладкий. Нет никаких вырезов и выдвигающихся модулей. Вероятно, фронтальный объектив скрыт под экраном.

Интерес вызывает тыльная панель. Обратите внимание на углы. В каждом видна камера – всего их 4. Они могут использоваться для 3D-фотографии и видеосъемки.

На правой грани находятся клавиши включения и регулировки громкости. Слева – слот для SIM-карты. В нижней части есть разъем для наушников, порт USB Type-C, а также отверстия для микрофона и динамика.

Когда Xiaomi выпустит новинку? Информации нет.

Источник: gizmochina.com

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