Xiaomi запатентовала технологию, определяющую вздутие аккумулятора

Смартфоны станут безопаснее.

Если батарея в вашем телефоне вздулась – беда. Во-первых, это верный признак износа аккумулятора. Он способен выдавить экран или заднюю крышку.

Во-вторых, поврежденный элемент может загореться (либо даже взорваться). Готовы носить бомбу замедленного действия в кармане?

Xiaomi придумала, как решить проблему. Сообщается, что компания подала заявку на интересный патент. В нем описывается любопытное изобретение.

Xiaomi покроет батарею и отсек вокруг нее особыми датчиками. Они позволят обнаруживать любые отклонения в форме.

Когда показатели выйдут за пределы нормы, смартфон предупредит владельца. Пользователь получит шанс вовремя утилизировать неисправный компонент. Без осложнений.

Полезная штука, согласитесь? Такой технологии не грех стать отраслевым стандартом. Хочется надеяться, новинку внедрят в самом ближайшем будущем.

Источник: gizmochina.com

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