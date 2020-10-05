Xiaomi запускает бесплатный курс по созданию контента с известными блогерами

«Учись, пока не села батарейка».

Международная технологическая компания Xiaomi запустила бесплатный онлайн-курс по созданию контента «Учись, пока не села батарейка». Курс состоит из 5 тематических мини-блоков, в которых ведущие блогеры, фотографы и видеографы делятся своим опытом работы с контентом.

1. «Импровизируй, пока не сядет батарейка: сюрреализм и креатив в мобильной фотографии». Автор курса – Moлли @ya.molli.

Молли – эксперт по созданию сюрреалистичных снимков. Ее узнаваемый стиль в фотографии полюбился уже более двум с половиной миллионам человек. В своем курсе она расскажет, как создать идеальный исходный кадр и как довести его до креативного финала так, чтобы собрать целую лавину лайков.

2. «Монтируй видео, пока не сядет батарейка: motion-анимация в твоем смартфоне». Автор курса – Диана Цвирук @tsvirukdi.

Диана – мастер по созданию анимированных коллажей. В своем курсе она расскажет о секретах создания анимации, обработке фотографий и монтаже. Для всех слушателей Диана подготовила специальный пакет стикеров, который позволит закрепить полученные знания на практике и создать первую motion-анимацию.

3. «Режиссируй, пока не сядет батарейка: лайфхаки для самых ярких видео в TikTok». Автор курса – Ваня Волков.



Ваня – режиссер с опытом работы в индустрии более 10 лет. В этом блоке он расскажет все о монтажной склейке, которая лежит в основе самых трендовых видео в TikTok, пошагово покажет процесс съемки и раскроет лайфхаки, которые облегчат процесс создания видео.

4. «Снимай, пока не сядет батарейка: секреты “вкусных” предметных кадров для твоего блога». Автор курса – Анастасия Колесниченко @vaasialis.

Анастасия – гуру предметной съемки. В своих уроках она научит вас основам создания интересной композиции, которую вы легко сможете повторить даже в домашних условия. Также вы узнаете, как правильно подобрать объекты для съемки и использовать тень для создания идеального кадра.

5. «Путешествуй, пока не сядет батарейка: главное о travel-блогинге». Автор курса – Анна Курбат @any_yoyo.

Анна – travel-блогер со стажем. Из этого блока вы узнаете, что для путешествий не обязательно покупать билеты на поезд или самолет – ведь даже в родном городе можно найти множество красивых и необычных локаций и прочувствовать атмосферу поездки. Анна расскажет как создать красивый кадр, какую одежду стоит взять с собой для съемки и поделится секретами обработки фотографии.

Идейным вдохновителем проекта стал смартфон Redmi Note 9 Pro. Сочетание системы четырех камер флагманского уровня, Pro-режимов для создания фото и видео, а также емкого аккумулятора, который обеспечивает до двух дней автономной работы, делают этот смартфон идеальным инструментом для творчества. Слушатели могут выиграть этот смартфон, выполнив задание автора, озвученное в финале каждого курса.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить задание и выложить работу в социальных сетях с хэштегом проекта #MiCreators, отметкой бренда @xiaomi.russia и отметкой блогера в тексте публикации — с 5 по 23 октября 2020. Автор каждого курса выберет лучшую работу и вручит победителю смартфон Redmi Note 9 Pro. Топовые работы со всех курсов будут опубликованы в социальных сетях бренда Xiaomi с отметкой автора. Объявление победителей состоится 25 октября 2020.

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