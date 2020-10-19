Xiaomi запустила конкурс Mi Renovation в России

Вы можете выиграть ремонт в квартире и установку системы умного дома от Xiaomi.

Компания Xiaomi запустила масштабный конкурс Mi Renovation в России. В рамках этого проекта участники получат возможность выиграть главный приз — ремонт в квартире и установку системы умного дома от Xiaomi. Победитель также станет героем ролика на официальном YouTube-канале Xiaomi в России, где он расскажет свою историю вместе с известным комиком и шоуменом Евгением Калинкиным.

Для того, чтобы принять участие, пользователям нужно выполнить следующие условия:

1) убедиться в возможности предоставления доступа в квартиру на время проекта;

2) заполнить форму с контактными данными https://forms.gle/4sg9f9LF3fA6LaQq7;

3) в комментариях к конкурсному посту в Mi Community Россия (https://ru.c.mi.com/thread-1972291-1-1.html) написать, почему Mi Renovation должна быть проведена именно в квартире участника конкурса и ответить на вопрос «за что вы любите Xiaomi».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 октября 2020 года. Победитель будет объявлен 22 октября 2020 года.

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