Xiaomi запустила онлайн-игру «Собери смартфон своей мечты»

Любопытно.

Компания Xiaomi сообщает о запуске новой онлайн-игры «Крутой. Быстрый. Твой. Собери смартфон своей мечты». В ней можно самостоятельно создать гаджет, использовав различные элементы.

Сыграть в нее можно по ссылке.

Игра выполнена в формате викторины. Пользователю задают вопросы, посвященные характеристикам смартфона. Предлагается выбрать идеальную камеру, лучший процессор, определиться с наличием или отсутствием дактилоскопического датчика, модуля NFC и так далее.

Собрав «смартфон мечты», вы узнаете и его примерную стоимость.

К слову, все компоненты, которые присутствуют в игре, встречаются в реальных моделях от Xiaomi. Таким образом, ответив на вопросы, вы вполне можете понять, какой смартфон от Xiaomi вам стоит приобрести.

Результатом вы можете поделиться в своих соцсетях. Среди тех, кто сделал репост, Xiaomi проведет розыгрыш, приз в котором новый флагманский смартфон Xiaomi. Победитель будет определен 10 декабря — следите за информацией в официальных сообществах компании в Facebook, Instagram и VKontake, а также на сайте https://ru.c.mi.com.

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