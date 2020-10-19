Я дезинфицирую свои девайсы. А вы?

Рассказываю о том, как правильно очищать гаджеты.

Пандемия коронавируса COVID-19 заставила нас тщательно пересмотреть свои привычки: мы стали внимательнее относиться к гигиене рук после посещения общественных мест, теперь у нас всегда с собой защитная маска и санитайзер. Однако мы забываем о девайсах, которые всегда находятся в руках и которые представляют наибольшую опасность. Давайте разберемся в этом вопросе.

Сколько живет вирус на поверхности смартфона и как он попадает на смартфон?

По словам ученых, коронавирус способен “жить” на поверхностях смартфонах несколько дней. На гаджет он способен попасть либо через мельчайшие частицы от кашля, либо от ваших рук, которыми вы трогали зараженные поверхности. Думаю, о том, что не нужно передавать телефон из рук в руки, напоминать не стоит.

Чем нужно дезинфицировать смартфон?

По мнению многих, очищать смартфон стоит этиловым, изопропиловым спиртом, а также перекисью водорода и гипохлоритом натрия. Из всех этих веществ, специалисты компании Apple рекомендуют обрабатывать устройство именно изопропиловым спиртом, так как он считается самым безопасным, но делать это стоит с помощью спрея или специальных влажных салфеток. Другие вышеперечисленные вещества при частом использовании могут испортить экран.

Хлорогексидин и мирамистин имеют слабую концентрацию дезинфицирующего вещества, поэтому для очистки гаджетов они плохо подходят. Есть так же специальные антибактериальные салфетки для техники, в которые при необходимости можно добавить каплю санитайзера.

Стоит так же отметить, что необходимо избегать попадания в разъемы устройства спиртовых жидкостей.

Как часто нужно дезинфицировать смартфон?

Специалисты рекомендуют дезинфицировать гаджет каждый раз, когда вы возвращаетесь домой из общественного места. Так же стоит обрабатывать его, если кто-то другой брал в руки ваш телефон.

А есть ли у вас свои способы для дезинфекции устройств?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)