«Яндекс.Диск» обеспечит сохранность самых важных файлов

Новая функция сервиса.

«Яндекс.Диск» получил возможность автоматического сохранения в облачное хранилище важных файлов с компьютера. Сервис начал поддерживать функцию, обеспечивающую резервное копирование всех файлов с рабочего стола и из ключевых системных папок.

Представители «Яндекс.Диска» сообщили, что новая функция нацелена на помощь пользователям, которые привыкли держать много важных файлов на рабочем столе. Так как файлы на рабочем столе чаще всего находятся на системном диске, они нередко удаляются при выходе техники из строя.

Новая функция «Яндекс.Диска» будет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола и из других важных папок Windows в облачном хранилище. У пользователей есть возможность самим определить список важных папок, которые будут автоматически копироваться в облако время от времени.

Новая функция «Яндекс.Диска» доступна только при подключении подписки «Диск Про», расширяющей хранилище и убирающей рекламу.

Источник: ЯД.

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