«Яндекс» продаст «Дзен» — почему?

Вот так.

РБК сообщает, что компания «Яндекс» приняла решение продать свой популярный сервис «Яндекс.Дзен». Об этом рассказал сам руководитель проекта Антон Фролов.

Причины? Условия, в которых оказалась компания после введения многочисленных санкций против РФ. Отмечается, что «Яндекс» не может сейчас одновременно заниматься и контентными, и информационными сервисами, не попадая при этом под давление как изнутри, так и извне.

«Яндекс.Дзен» продают не из-за убыточности, а из-за того, что в «Яндекс» хотят направить свое внимание на другие направления бизнеса. На том, что не смогут политизировать. Это нужно, чтобы быть на плаву и оставаться крупной технологической российской компанией. Поэтому от контентных проектов и избавляются. Кто купит «Яндекс.Дзен»? Вопрос пока открытый. В «Яндекс» заявляют, что желающие уже есть.

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