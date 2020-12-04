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Япония полностью перейдет на электромобили уже к 2035 году – никаких бензиновых авто

4 Дек, 2020

Япония полностью перейдет на электромобили уже к 2035 году – никаких бензиновых авто

Хороший план, но удастся ли его реализовать?

Пока действия одних корпораций и стран ухудшают экологию нашей планеты, другие занимаются тем, как эту экологию спасти. В данном случае речь пойдет о Японии. Ведь в стране восходящего солнца планируют полностью отказаться от использования автомобилей на бензине.

Японцы намерены исполнить этот план к 2035 году. Решение вопроса достаточно простое, но эффективное – отказаться от продажи таких авто на внутреннем рынке вообще. Естественно, в качестве альтернативы предлагаются различные электромобили и гибридные авто с использованием топливных элементов. 

Япония электромобили

На этом наполеоновские планы компании не заканчиваются, потому что к 2050 году Японцы хотят свести уровень вредных выбросов к нулю. Таким образом, в стране не будет выброса углекислого газа и других отходов. 

Это не первый случай, когда руководство стран задумывается о сохранении экологии земли. Например, в Англии отказаться от автомобилей с бензином хотят уже к 2030 году.  

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