Яркие iMac нового поколения — радужная мощь с M1 внутри

Классный, стильный и яркий компьютер.

Дождались. Apple показала iMac следующего поколения. Работают они не на M1X, как хотелось бы некоторым, а на M1. Но и этого чипа хватает с головой. Корпуса, как и ожидалось, полностью обновили. iMac похудели на 50% (толщина равна всего 11,5 мм, весят они до 5 кг). Дизайн необычный. Выглядят новые компьютеры стильно и современно. И ярко. Еще бы, купертиновцы подготовили аж 7 расцветок.

Расскажем подробнее.

Нужен синий iMac? Пожалуйста! Хотите фиолетовый, оранжевый, желтый, зеленый или красный? Тоже можно. Как и белый (самый строгий).

iMac 2021 получил 24-дюймовый дисплей с разрешением 4,5K, яркостью до 500 нит и со специальным покрытием, защищающим от бликов. Работать можно даже в залитом солнцем офисе. Рамка у всех iMac белая, вне зависимости от расцветки.

Сзади имеются 4 порта USB-C (два из них с поддержкой Thunderbolt 4).

Использование чипа M1 позволило iMac 2021 года выпуска буквально мгновенно выходить из спящего режима. Также они не тормозят, даже если вы откроете пару сотен вкладок в Safari и запустите несколько игр.

Наконец-то Apple оснастила iMac хорошей камерой FaceTime HD с разрешением 1080p с шумодавом и оптимизацией картинки.

Улучшился звук (система на 6 динамиков с Dolby Atmos). Для подкастов и общения сгодятся микрофоны студийного качества в количестве 3 штук.

Что еще? Конечно же, фирменные аксессуары.

Клавиатура с Touch ID.

Мышь Magic Mouse нового поколения.

Трекпад Magic Trackpad.

Память? Оперативной до 16 ГБ, SSD-накопитель может быть до 2 ТБ.

Цены на iMac 2021

В России за самый простой iMac попросят 129 990 рублей. За среднюю версию придется выложить уже 149 990 рублей. А мощный вариант обойдется в 169 990 рублей. Предзаказы открываются 30 апреля. Поставки намечены на середину мая.

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