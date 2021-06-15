Яркие летние чехлы для iPhone 12

Но дорого.

Компания Apple в честь начавшегося (да, запоздалого, но все-таки начавшегося) лета запустила в продажу яркие силиконовые чехлы для новых iPhone. Теперь вы можете купить их для своих айфонов 12.

Приобрести их можно за 4990 рублей. Вот ярко-желтый.

А это солнечно-оранжевый.

И, наконец, лавандово-голубой.

Да, дорого. Но что поделаешь, Apple дешевую продукцию не выпускает.

Почитаем о чехлах:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)