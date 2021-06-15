Яркие летние чехлы для iPhone 12
Но дорого.
Компания Apple в честь начавшегося (да, запоздалого, но все-таки начавшегося) лета запустила в продажу яркие силиконовые чехлы для новых iPhone. Теперь вы можете купить их для своих айфонов 12.
Приобрести их можно за 4990 рублей. Вот ярко-желтый.
А это солнечно-оранжевый.
И, наконец, лавандово-голубой.
Да, дорого. Но что поделаешь, Apple дешевую продукцию не выпускает.
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